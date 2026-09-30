Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu’nda 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile Osmaneli Meslek Yüksekokulu akademisyenleri katıldı.
Yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin hedeflerin ele alındığı toplantıda yüksekokulun eğitim faaliyetleri, akademik çalışmaları, fiziki imkânları ve öğrencilere yönelik faaliyetleri değerlendirildi. Önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar da görüşüldü.
Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Paylan, yüksekokulda yürütülen eğitim-öğretim ve akademik çalışmalar hakkında bilgi vererek kurumsal gelişime yönelik planlanan faaliyetleri aktardı.
Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, meslek yüksekokullarının nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesindeki önemine dikkat çekerek, mesleki eğitimin uygulama ve üretim odaklı sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. Kaplancıklı, üniversitenin mesleki eğitimin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaları desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Osmaneli MYO’nun akademik yayın sayısındaki artıştan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Kaplancıklı, bilimsel üretimin üniversitenin akademik gelişimi açısından önem taşıdığını ve öğretim elemanlarının akademik çalışmalarının destekleneceğini kaydetti.
Akademik kurul toplantısı, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminde gerçekleştirilecek çalışmaların değerlendirilmesinin ardından sona erdi.