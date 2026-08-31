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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz, ilçedeki kamu kurumlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Yılmaz ziyaretleri kapsamında ilk olarak Tapu Müdürlüğünü ziyaret ederek kurum Müdürü Gökhan Dağdelen’den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ardından İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret eden Kaymakam Yılmaz, kurum Müdür Vekili Yeliz Mutlu Kılıç’ dan yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Yılmaz, Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesinde Başhekim Orhan Orkun Kılızöz ve İlçe Orman İşletme Şefliklerinde de Orman İşletme Şefleri Celal Karaismail ve Furkan Gökdemir’i de ziyaret etti.

Osmaneli Kaymakamı Tahir Yılmaz kurum ziyaretlerinde son olarak İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir’ den yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alan Kaymakam Yılmaz, Müdür Bozdemir ve Emniyet çalışanlarına görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.