Bilecik'in Osmaneli ilçesinde İYİ Parti ilçe teşkilatından ülkede son günlerde yaşananlarla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, yıllardır 'PKK bitti' söylemiyle kamuoyunun yanıltıldığı vurgulanarak, bitirildiği söylenen terör örgütüyle hangi gerekçeyle temas kurulduğu sorusunun ise milletin vicdanında halen cevapsız olduğu ifade edildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Yıllardır 'PKK bitti, etkisiz hale getirildi' 50.kişi falan kaldılar denilerek kamuoyu yanıltıldı.

Bugün gelinen noktada ise bitirildiği söylenen bir terör örgütüyle hangi gerekçeyle temas kurulduğu sorusu milletimizin vicdanında cevapsızdır.

Terör örgütleriyle müzakere olmaz, mücadele olur. Devlet ciddiyeti; çelişkili söylemlerle değil, tutarlı ve kararlı bir terörle mücadele politikasıyla sağlanır." denildi.