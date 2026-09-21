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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya/ Yeniçağ



Karayolları tarafından Sakarya-Bilecik istikametinde gerçekleştirilecek yol çalışması nedeniyle Osmaneli Belediyesi İçmeler Tesisi’nin restoran bölümü geçici olarak hizmete kapatılacak.

Mekece ile Selçikköy arasındaki 3,5 kilometrelik güzergâhta yapılacak yol çalışmaları süresince tesisin restoran bölümünün 1 ay boyunca hizmet veremeyeceği bildirildi.

Osmaneli Belediyesinden yapılan açıklamada, yol çalışmasının tesisin tamamını kapsamadığı belirtilerek Doğal Sular Mesire Alanı ile konaklama alanının kullanıma açık olacağı ve hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların çalışma süresince yaşanabilecek değişiklikler konusunda bilgilendirilmeye devam edeceği belirtilerek anlayışları için teşekkür edildi.