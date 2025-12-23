Yeniçağ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik'in Osmaneli Belediyesi ilçedeki okullarda öğrenim gören öğrencilere çorba ikramında bulundu.

Osmaneli'de bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere, belediye çalışanları tarafından ücretsiz çorba ikram edildi.

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ikram ile ilgili olarak, "Osmaneli Belediyesi olarak ilçemizdeki okullarımızda eğitim gören tüm öğrencilerimize ücretsiz çorba ikramında bulunduk. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın her zaman yanındayız." dedi.