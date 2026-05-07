İstanbul’dan gelen tur grubu Bilecik’in Osmaneli ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerini ziyaret etti.

Tur programında Aya Yorgi Kilisesi, Rüstem Paşa Camii ve tarihi Osmaneli konakları ziyaret edilirken, Kadın Girişimciler Kooperatifi de programda yer aldı.

Misafirler, ilçenin köklü geçmişini yansıtan mekânları ilgiyle incelerken, kooperatif bünyesinde üretilen yöresel ürünlere de yoğun ilgi gösterdi.

Tur grubu ilçeden ayrılırken misafirperverliklerinden dolayı Belediye Başkanı Bekir Torun ve kendilerine rehberlik eden Belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Osmaneli Belediyesinin ilçenin turizm potansiyelini artırmaya ve kültürel değerleri tanıtmaya yönelik çalışmalarının süreceği belirtildi.