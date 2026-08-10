Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Osmaneli Belediyesi Gündüz Bakımevi’nde yeni eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Yeni sezonda ücretlere zam yapılmayacağı ve geçtiğimiz yılın fiyatlarının uygulanacağı duyuruldu.
Çocukların gelişimine yönelik farklı eğitim programlarının yer aldığı bakımevinde; robotik kodlama, akıl oyunları, bilim ve teknoloji ile değerler eğitimi alanlarında çalışmalar gerçekleştirilecek.
5 bin metrekare açık ve 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Osmaneli Belediyesi Gündüz Bakımevi, 120 öğrenci kapasitesiyle yeni eğitim döneminde çocuklara hizmet verecek.
Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yeni sezon kayıtlarının devam ettiği belirtilerek, “Yeni sezonda zam yok, keşfetmeye devam” ifadelerine yer verildi.