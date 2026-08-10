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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik’in Osmaneli Belediyesi Gündüz Bakımevi’nde yeni eğitim dönemi için kayıtlar başladı. Yeni sezonda ücretlere zam yapılmayacağı ve geçtiğimiz yılın fiyatlarının uygulanacağı duyuruldu.

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‎Çocukların gelişimine yönelik farklı eğitim programlarının yer aldığı bakımevinde; robotik kodlama, akıl oyunları, bilim ve teknoloji ile değerler eğitimi alanlarında çalışmalar gerçekleştirilecek.

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‎5 bin metrekare açık ve 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Osmaneli Belediyesi Gündüz Bakımevi, 120 öğrenci kapasitesiyle yeni eğitim döneminde çocuklara hizmet verecek.

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‎Osmaneli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yeni sezon kayıtlarının devam ettiği belirtilerek, “Yeni sezonda zam yok, keşfetmeye devam” ifadelerine yer verildi.