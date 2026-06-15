Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎

‎Bilecik'in Osmaneli Belediyesi araç parkına yeni bir damperli kamyon kazandırıldı.

‎

‎Bilecik'in Osmaneli Belediyesi araç parkına kazandırılan cenaze hizmetleri aracı, itfaiye aracı, sıfır atık aracı, itfaiye ve zabıta motosikletlerinin ardından, araç filosuna yeni bir damperli kamyon kazandırıldı.

‎

‎Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, hizmet kalitesini artırmak, çalışmaları daha hızlı ve verimli bir şekilde sürdürmek amacıyla araç filosuna kazandırılan damperli kamyonun ilçeye hayırlı olmasını dileyerek, "Osmaneli'mize değer katmaya, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." dedi.