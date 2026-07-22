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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediyesi araç parkına yeni bir araç daha kazandırıldı.

Osmaneli Belediyesi araç parkına, damperli kamyon, cenaze nakil aracı, Halk Ekmek aracı, itfaiye aracı, Ayva Lokumu aracı, zabıta ve itfaiye motosikletleri ile sıfır atık toplama aracının ardından; mekanik yol süpürme makinesi de kazandırılarak hizmet gücü arttırılmış oldu.

Osmaneli belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Osmaneli’mize daha temiz, daha düzenli ve daha kaliteli hizmet sunmak için araç filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz.” denildi.