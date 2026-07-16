Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yerel karpuz üreticilerinin yaşadığı ekonomik darboğaz ve piyasadaki fiyat dengesizlikleri üzerine yeni bir önlem hayata geçirildi. Alınan kararla, dışarıdan gelen üreticilerin Osmaneli karpuz haline girişi durduruldu. Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, bu adımın tamamen yerel çiftçiyi ve ilçe ekonomisini ayakta tutmak amacıyla atıldığını vurguladı.

FİYATLAR DÜŞÜŞTE, ÜRETİCİ ENDİŞELİ

Yeni karpuz sezonunun başlamasıyla birlikte ürün fiyatlarının 7 TL seviyelerinde seyretmesi, üreticide hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz yıl mahsulünü toplayamayan ve ürünleri tarlada heba olan Osmanelili çiftçiler, bu sezona da umutsuz bir başlangıç yaptı. İki yıl üst üste zarar etme ihtimali, bölge çiftçisini ciddi bir krizle karşı karşıya bıraktı.

KARARIN ARKASINDAKİ TEMEL NEDEN: HAKSIZ REKABET

Dışarıdan gelen üreticilere yönelik alınan pazar yasağının temelinde, piyasadaki fiyat istikrarsızlığı yatıyor. Başkan Torun’un açıklamasına göre, ilçe dışından Osmaneli pazarına gelen satıcılar akşam 17.00'ye kadar pazarda bekliyor; ancak otel ve konaklama maliyetlerinden kaçınmak için gün sonunda ellerindeki ürünü maliyetinin çok altına, zararına elden çıkarıyor. Bu ani fiyat kırmaları, yerel piyasayı doğrudan etkileyerek Osmanelili üreticilerin rekabet gücünü sıfırlıyor.

Başkan Torun alınan bu kısıtlama kararı ile: piyasadaki suni fiyat düşüşlerinin engellenmesi, yerel üreticiler ile dışarıdan gelen satıcılar arasında oluşabilecek olası huzursuzlukların önüne geçilmesi, kendi bölgesinde de satış imkanı olan dış üreticilerin, Osmaneli pazarını bir "elden çıkarma" noktası olarak kullanmasının durdurulmasının hedeflendiğini söyledi.

"İLÇE EKONOMİSİ ÇÖKME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA"

Belediye Başkanı Torun, durumun sadece çiftçiyi değil, tüm ilçe esnafını etkileyen bir zincirleme reaksiyona dönüşebileceği konusunda uyarılarda bulunarak, çiftçinin üründen zarar etmesi halinde, gübreciye, ilaççıya ve tarlada çalışan işçiye olan borçlarını ödeyemeyeceğini belirtti. "İki sene üst üste batmayı göze alamayız" ifadeleriyle durumun ciddiyetini özetleyen Başkan Torun, yerel yönetim olarak üreticiyi tarlada tutabilmek adına bu zorunlu kararın alındığının altı çizdi.

TÜRKİYE GENELİNDEKİ HALCİLERE AÇIK ÇAĞRI

Krizin aşılması için çözüm yolları arayan Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, Türkiye genelindeki tüm hal esnafına ve tüccarlara da bir çağrıda bulundu. Osmaneli karpuzunun iklimi, yetiştiği verimli toprakları ve benzersiz aromasıyla diğer bölgelerdeki karpuzlardan bir adım önde olduğu belirten Torun, tüm alıcıları Osmaneli’ne davet etti.. Torun, yerel emeğin değerinde satılabilmesi için destek beklediklerini ifade etti.