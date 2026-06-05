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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun Haziran ayı Belediye Meclis toplantısında eski belediye binası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Torun, eski belediye hizmet binasının 9 ayrı ofis olarak düzenlenerek yatırımcıların ve girişimcilerin kullanımına sunulacağını açıkladı.

Torun, Haziran ayı sonunda gerçekleştirilecek kiralama ihalesi ile ofislerin yeni kullanıcılarına kavuşacağını söyledi.

Bekir Torun, “İhale süreci ve başvuru detaylarına ilişkin duyurularımızı takip etmek için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.” dedi.