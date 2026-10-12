Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, Cuma Pazarı’nı ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.
Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Torun, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi. Pazar esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.
Osmaneli Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ziyaret boyunca gösterdikleri ilgi ve samimi karşılamaları dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür edildi.