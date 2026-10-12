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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun ve Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Özkahya, Cuma Pazarı’nı ziyaret ederek pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

‎Ziyaret sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Torun, kendisine iletilen talep ve önerileri dinledi. Pazar esnafına hayırlı işler ve bereketli kazançlar diledi.

‎Osmaneli Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, ziyaret boyunca gösterdikleri ilgi ve samimi karşılamaları dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara teşekkür edildi.