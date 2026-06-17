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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Osmaneli ilçesine bağlı Avdan Göletine kesintisiz su temini amacıyla yeni elektrik hattı tamamlanarak çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, hizmete alınan ve su pompalarının enerji ihtiyacını karşılayacak olan elektrik hattını yerinde inceledi.

Yeni proje, kurulu Güneş Enerji Sistemine entegre olarak çalışarak kesintisiz su teminine olanak sağlamış oldu. Bu sayede kaynak suları, yılın her döneminde ve günün her saatinde Avdan Göleti'ne düzenli şekilde aktarılacak.

Kaymakam Kılıç, proje ile tarımsal sulama altyapısının sürdürülebilirliğinin güçlendirilerek üreticilere önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Kılıç ayrıca tarımsal üretimi destekleyen yatırımlarla kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam edecekleri bilgisini paylaştı.