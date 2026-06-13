Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

İlçenin simge yapıları arasında yer alan tarihi Koyunbaba Köprüsü, Kandiber Kalesi ve Kızılırmak çevresi, adeta açık hava fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor. Evlilik albümlerine unutulmaz kareler eklemek isteyen çiftler, kapalı stüdyo ortamları yerine Osmancık’ın tarihi ve doğal güzelliklerini fon olarak seçiyor.

Yakın zamanda evlilik hazırlıklarını tamamlayan Ahmet ve Sema Çakal çifti de düğün öncesi fotoğraf çekimlerini ilçenin öne çıkan noktalarında gerçekleştirdi. Tarihi Koyunbaba Köprüsü, Kandiber Kalesi ve Kızılırmak kıyısında yapılan çekimlerde çift, en özel anlarını objektiflere yansıttı.

Ahmet ve Sema Çakal, Osmancık’ın tarihi mirası ile doğal zenginliklerinin fotoğraflara farklı bir atmosfer kazandırdığını ifade ederek, özellikle Kızılırmak kıyısının sunduğu eşsiz manzara nedeniyle bu bölgeyi tercih ettiklerini dile getirdi.