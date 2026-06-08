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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde yeni teknik direktör Osman Zeki Korkmaz oldu.

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: 'OSMAN ZEKİ KORKMAZ İLE ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR'

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.

SON OLARAK VANSPOR'DA GÖREV YAPMIŞTI

Son olarak Vanspor'u çalıştıran 44 yaşındaki Korkmaz, İstanbulspor, Manisa FK, İstanbulspor ve Sivasspor'da da görev yaptı.