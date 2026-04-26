Trendyol 1. Lig 37. haftasında SMS Grup Sarıyer, Esenler Erokspor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Servet Çetin açıklamalarda bulundu.

"DEMEK Kİ YANLIŞ ANALİZ ETMİŞLER"

Erokspor Teknik Direktörü Osman Özköylü’ye yanıt veren Çetin, “Osman hoca yaşça benden büyük, saygım sonsuz. Diyaloga girmek istemem ama konuşmasını hoş bulmadım. ‘8 maçlarını analiz ettik, böyle oynamadılar’ diyor. Demek ki yanlış analiz etmişler. Biz başka takımlara karşı da böyle oynadık” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında takımının mücadelesine vurgu yapan Çetin, “Ben tırnaklarımla kazıyarak geliyorum. Birilerinin desteğiyle bir yere gelecek hoca değilim. Bu takımı diplerden aldım, ne kadar yukarıda bitirirsem kariyerim için o kadar önemli” dedi.

"BAŞKA NE YAPABİLİRİM?"

Ligdeki rekabete de değinen Çetin, “Geçen sene şampiyon olan takımlar rotasyon yaptı, ligin kaderi değişti. Ben play-off’a gidecektim ama kaçırdım. Oyuncularımı motive etmem gerekiyor, başka ne yapabilirim?” ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarına da tepki gösteren tecrübeli teknik adam, “Golümüzü de vermediler. Hakem daha ne yapacaktı? Erokspor bizi yenebilecek güce sahip ama pozisyona giremediler, bunun suçlusu biz miyiz?” diye konuştu.

Servet Çetin, sözlerini “Osman hocayı severim ama açıklamalarına üzüldüm. Kimsenin hakkına girmeden mücadele ediyoruz” diyerek tamamladı.