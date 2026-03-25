Osman Hamdi Bey'in 1891 yılında tamamladığı "Cami Kapısında" adlı başyapıtı, bugün Londra'da Bonhams Müzayede Evi tarafından düzenlenen "19. Yüzyıl Resimleri ve İngiliz İzlenimci Sanatı" müzayedesinde satışa sunuluyor. Eser, 1895'te Pensilvanya Üniversitesi tarafından doğrudan sanatçıdan satın alındığı günden bu yana ilk kez açık artırmaya çıkıyor.

TAHMİNİ FİYAT 2-3 MİLYON STERLİN

Bonhams uzmanları, 208 x 109 santimetre boyutlarındaki tablo için 2 milyon ila 3 milyon Sterlin arasında tahmini satış bedeli belirledi. Bu rakam, Osman Hamdi Bey'in uluslararası sanat piyasasındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bonhams 19. Yüzyıl Resimleri Direktörü Charles O'Brien, eser için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hem ölçek hem de detay açısından muhteşem bir tablo. Çağdaş bir sokak sahnesinin on beşinci yüzyıl Osmanlı camisinin mimari özellikleriyle birleşmesinin mükemmel bir örneği."Tabloda, Bursa'daki Muradiye Camii'nin (2. Murad Camii) ana girişi resmediliyor. Osman Hamdi Bey, gerçekte basamak bulunmayan bu mekana figürleri yerleştirebilmek için hayali basamaklar eklemiş.

Sanatçının yakın zamanda "kayıp" kabul edilen "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu geçtiğimiz yıl Nisan ayında 1 milyon Sterlin'in üzerinde bir fiyata satılmıştı.

Bonhams, 2019 yılında ise "Genç Kadın Okurken" eserini 6,6 milyon Sterlin'e satarak Osman Hamdi Bey için dünya rekoru kırmıştı.

Bugünkü müzayede, Türk sanat tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Osman Hamdi Bey'in (1842-1910) mirasını yeniden gündeme taşıyor. Koleksiyonerler ve sanat severler, 131 yıllık bu nadir eserin yeni sahibini merakla bekliyor.