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Kaynak: Haber Merkezi

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile gazeteci Murat Ağırel arasında, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yürütülen soruşturma üzerinden yeni bir tartışma yaşandı.

Sözcü TV'de Ağırel'in, Melih Gökçek'in ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldiği görüntüler üzerinden Türk yargısına ilişkin yaptığı değerlendirmelere tepki gösteren Osman Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Ağırel'e sert sözlerle karşılık verdi.

GÖKÇEK’TEN “SAVCILIK İFADESİ” SORUSU

Murat Ağırel, Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek’in Almanya’da “Hamag” adlı şirket üzerinden milyonlarca avroluk gayrimenkul yatırımı yaptığını ve Türkiye’den şirkete kayıt dışı yollarla milyonlarca avro aktarıldığını söylemişti.

Bu iddiaların ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Ağustos'ta Melih Gökçek hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren Ağırel'in televizyon yayınlarında Melih Gökçek'in ismini gündeme getirmesine rağmen savcılık ifadesinde Gökçek'in ismini anmadığını öne süren Osman Gökçek, bunun açıklanması gereken bir çelişki olduğunu iddia etti.

Gökçek, yaklaşık 233 gazete haberi, 4 bin 94 internet haberi ve 19 saati aşkın televizyon yayını yapıldığını belirterek, “Günlerce televizyonlarda, gazetelerde ve internet yayınlarında ‘İbrahim Melih Gökçek’ adını zikrederek yurt dışına para çıkarıldığına dair son derece ağır ithamlarda bulunan Sayın Murat Ağırel, savcılık huzurunda verdiği ifadede İbrahim Melih Gökçek’in ismini neden bir kez dahi geçirmemiştir?” dedi.

“ŞİMDİ NEDEN SAVCILIĞI HEDEF ALIYORSUNUZ?”

Osman Gökçek, Ağırel'in Melih Gökçek'in ifadesinin ardından serbest bırakılması üzerinden yaptığı değerlendirmelere de tepki gösterdi.

Devam eden soruşturmanın esasına ilişkin açıklama yapmaktan özellikle kaçındıklarını belirten Gökçek, kendisinin ve babasının “Türk adaletine güvendiğini ve ortaya çıkacak hukuki sonuca saygı duyacağını” ifade etti.

Gökçek, Ağırel'in açıklamalarının Cumhuriyet Başsavcılığını ve yargı mekanizmasını zan altında bıraktığını savunarak, “Şimdi neden savcılığı ve yargı mekanizmasını hedef alıyorsunuz?” diye sordu.

“ADALET KİŞİLERE GÖRE DEĞİŞMEZ”

Açıklamasının devamında Ağırel'e yönelik eleştirilerini sürdüren Osman Gökçek, devam eden bir soruşturma üzerinden Türk adaletinin suçlanmaması gerektiğini söyledi.

Gökçek, açıklamasında şu ifadeyi kullandı:

“Siz kim oluyorsunuz da Türk adaletinin yerine kendinizi koyup, devam eden bir soruşturma hakkında yargı makamlarına talimat verircesine konuşma hakkını kendinizde buluyorsunuz?”

“Adalet kişilere göre değişmez. Adalet makamlara göre değişmez. Adalet, bir gazetecinin veya bir siyasetçinin beklentisine göre şekillenmez.” diyen Gökçek, soruşturmanın sonucunu beklediklerini belirtti. Gökçek ayrıca açıklamasının sonunda, Ağırel'in yaptığı yayınlardan birine ait videonun izlenmesini istedi.