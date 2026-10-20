Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde yer alan Çınarcık Havzası için büyük tehlikeyi açıkladı.
‘Jeoloji gerçekler ve Marmara’nın deprem büyüklüğü’ başlıklı X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Osman Bektaş, depremin büyüklüğüne dair tahminde bulundu.
Reid Yasası’na göre kayaçların elastik davranışta olduğunu hatırlatan Bektaş, bu elastik davranışı belirleyenin jeolojik koşullar olduğunu ifade etti.
Marmara Denizini oluşturan jeolojik süreçler kabuk kalınlığını ve elastikiyetini azaltırken, akışkanlar da fayın sürtünme direncini düşürdüğünü söyleyen Bektaş, sonuçlarına dair çarpıcı bir tezde bulundu.
Bektaş, “Sonuç: 1999-2026 ulusal ve uluslararası jeolojik-jeofizik çalışmalar devasa güçlü, kilitli fayları dışlar. Olasılık: Parçalı, düşük sismik momentli kırılma ve M 6.5–7.0 arası sınırlı deprem büyüklüğü” dedi.