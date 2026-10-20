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Kaynak: Haber Merkezi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’nde yer alan Çınarcık Havzası için büyük tehlikeyi açıkladı.

‘Jeoloji gerçekler ve Marmara’nın deprem büyüklüğü’ başlıklı X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Osman Bektaş, depremin büyüklüğüne dair tahminde bulundu.

Reid Yasası’na göre kayaçların elastik davranışta olduğunu hatırlatan Bektaş, bu elastik davranışı belirleyenin jeolojik koşullar olduğunu ifade etti.

​Marmara Denizini oluşturan jeolojik süreçler kabuk kalınlığını ve elastikiyetini azaltırken, akışkanlar da fayın sürtünme direncini düşürdüğünü söyleyen Bektaş, sonuçlarına dair çarpıcı bir tezde bulundu.

Bektaş, “Sonuç: 1999-2026 ulusal ve uluslararası jeolojik-jeofizik çalışmalar devasa güçlü, kilitli fayları dışlar. Olasılık: Parçalı, düşük sismik momentli kırılma ve M 6.5–7.0 arası sınırlı deprem büyüklüğü” dedi.