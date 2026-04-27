Prof. Dr. Osman Bektaş, Bingöl Yedisu'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, "Tek başına “büyük deprem habercisi” değildir. Kuzey Anadolu Fayı’nda bu tür sarsıntılar çoğunlukla lokal gerilim boşalmalarıdır." dedi.
Osman Bektaş'tan kritik uyarı: 242 yıllık gerilim boşalırsa...
Deprem Bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, Bingöl Yedisu2da meydana gelen 4,4'lük depremin ardından daha büyük bir depremi tetikleyici unsur olmayacağını asıl tetiklemenin bu fayd 242 yıl boyunca biriken gerilimden kaynaklanabileceğini söyledi.Derleyen: Yunus Arıkan
Bingöl Yedisu segmentinde meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem bölgede yaşayanları endişelendirdi. Uzmanların uzun süredir uyardığı Yedisu Fayı'yla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan sarsıntının büyük bir depremi tetikleyecek güçte olmadığını belirtti.
Kuzey Anadolu Fayı üzerinde yaşanan bu ölçekteki sarsıntıların çoğunlukla "lokal (yerel) gerilim boşalmaları" olduğunu belirten Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
"4,4 Yedisu depremi tek başına büyük deprem habercisi değildir. GNSS ve InSAR deformasyon verileri, ana gerilme birikiminin fay üzerinde halen sürdüğünü gösterir. Bu tür tekil olaylarla büyük bir depremin ne zaman olacağı öngörülemez."
"Asıl risk 242 yıl biriken gerilim"
Söz konusu sarsıntının büyük depremi tetiklemesinin beklenmediğini kaydeden Bektaş, "Yedisu segmentindeki 4,4'lük deprem; dinamik (geçici) ve statik stres açısından büyük depremi tetikleyecek güçte değil. Küçük ve zamana bağlı stres etkisi ise ihmal edilebilir seviyededir.
Bu olay tetikleyici değil, sadece yerel bir stres ayarlamasıdır, asıl risk 242 yıl biriken gerilimdir." değerlendirmesinde bulundu.