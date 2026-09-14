Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Osman Bektaş'tan İstanbul için yeni deprem senaryosu

Osman Bektaş'tan İstanbul için yeni deprem senaryosu

Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Depremi için sıkça dile getirilen "tüm fayın tek seferde kırılarak 7'den büyük mega bir deprem üreteceği" senaryosuna, alternatif bir görüş getirdi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Osman Bektaş'tan İstanbul için yeni deprem senaryosu - Resim: 1

Prof. Dr. Bektaş, fayın tek parça bir cam gibi birden kırılmayacağını, deniz tabanındaki jeolojik yapının kırılmayı sınırlayıp durdurabileceğini belirtti.

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Osman Bektaş'tan İstanbul için yeni deprem senaryosu - Resim: 2

Bektaş bu modelle, Kumburgaz Çukuru örneğinde olduğu gibi, bir sırt bölgesinde başlayan kırılmanın çukura geldiğinde enerjisini kaybedip durduğunu ifade etti.

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Osman Bektaş'tan İstanbul için yeni deprem senaryosu - Resim: 3

Bektaş'ın açıklaması şöyle:

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Osman Bektaş'tan İstanbul için yeni deprem senaryosu - Resim: 4

2025 M6,2 MARMARA DEPREMİNİN GİZEMİ!

Erdik & Temblor (2025), depremin Kumburgaz Çukuru’nun batı sırtında başlayıp çukur boyunca ilerlediğini ve doğu sırtında durduğunu gösteriyor.

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Osman Bektaş'tan İstanbul için yeni deprem senaryosu - Resim: 5

Bu özellik, Marmara’daki kırılmanın havza–sırt mimarisi tarafından sınırlandırılabileceğini düşündürüyor.

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Osman Bektaş'tan İstanbul için yeni deprem senaryosu - Resim: 6

Neden?

Göreli olarak güçlü sırtlar gerilme biriktirip kırılmayı başlatırken; gaz ve sıcak akışkanların daha yoğun olabileceği çukur zonları, creep (sürünme) yoluyla kırılmayı durdurabilir.

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Osman Bektaş'tan İstanbul için yeni deprem senaryosu - Resim: 7

Sonuç: Bu model, tek parça M7+ kırılma varsayımını yeniden sorgular.

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