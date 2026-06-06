Trabzon'daki Sümela Manastırı çevresinde yapılan kaya ıslahı ve güvenlik çalışmaları kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Jeoloji Uzmanı Prof. Dr.Osman Bektaş sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bektaş, Sümela'da kaya düşmesi riskinin tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmadığına dikkat çekerek bunun temel nedeninin bölgenin jeolojik özellikleri olduğunu belirtti. Paylaşımında, riskin kaynağının kırıklı ve faylı jeolojik yapı, dik yamaçlar ile sürekli devam eden ayrışma süreçleri olduğunu ifade eden Bektaş, "Amaç sıfır risk değil, kabul edilebilir risk düzeyidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kontrollü kaya düşürme yöntemlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini savunan Bektaş, yalnızca geçici kapatmalarla sorunun çözülemeyeceğini kaydetti.

"ASIL SORUN ZAMANLAMA"

Prof. Dr. Bektaş, bugüne kadar bölgede ciddi bir kaya düşmesi olayının yaşanmamış olmasına da dikkat çekti. Tartışmanın yöntemden çok zamanlama üzerinde yoğunlaşması gerektiğini ifade eden Bektaş, turizm sezonunun ortasında gerçekleştirilen uzun süreli kapatmaların hem ziyaretçileri hem de bölge esnafını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Kaya ıslahı ve çelik ağ uygulamaları gibi çalışmaların kış aylarında, yani turizm sezonu dışında yapılmasının daha uygun olacağını belirten Bektaş, bu sayede hem güvenlik önlemlerinin alınabileceğini hem de ekonomik kayıpların önüne geçilebileceğini savundu.

Bektaş'ın açıklamaları, Sümela Manastırı çevresindeki güvenlik çalışmaları ve ziyaretçi erişimine yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.