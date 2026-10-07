Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı son değerlendirmelerde Girit, Rodos, Datça, Uşak ve Denizli çevresindeki deprem hareketliliğine ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.
Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali
Prof. Dr. Osman Bektaş, Girit’te başlayan sismik hareketliliğin Rodos, Datça, Batı Anadolu ve Denizli yönünde devam ettiğine dikkat çekti. Bektaş, Girit-Rodos-Batı Ege-Uşak hattında ortak bir deformasyon zonu olabileceğini belirtti.Utku Beycan
Bektaş, iki gün önce Girit’te meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından sismik hareketliliğin kuzeydoğu yönünde sürdüğünü belirtti.
Rodos-Datça yönünde kaydedilen 4,1 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere işaret etti.
Bektaş, söz konusu aktif sismik zonun daha kuzeyde Uşak çevresindeki deprem hareketliliğiyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.
1970-2025 yılları arasında Uşak çevresinde 6 adet 6-7 ve üzeri büyüklükte deprem meydana geldiğini aktaran Bektaş, bu nedenle bölgenin yalnızca küçük çaplı bir deprem kümesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.
Bektaş, Girit, Rodos, Batı Ege ve Uşak arasında uzanan hattın bölgesel deformasyonun etkin olduğu hareketli bir koridor olabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Osman Bektaş, bir diğer paylaşımında ise Girit’ten Denizli’ye uzanan sismik dizilime dikkat çekti.
Deprem sıralamasını Girit’teki 4,4 büyüklüğündeki deprem, Rodos-Datça bölgesindeki 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler ile Denizli-Honaz çevresindeki 4 ve 3,8 büyüklüğündeki depremler şeklinde sıraladı.
Bektaş, özellikle Honaz’da kısa aralıklarla meydana gelen iki depremi öne çıkardı.
Bektaş, Kandilli verilerine göre Honaz’da yaklaşık 30 dakika arayla 4 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini belirtti.
Bu sismik dizilimin Girit, Rodos, Batı Anadolu, Uşak ve Denizli arasında ortak bir deformasyon zonu ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.
Bektaş, dizilimin kuzeydoğu ucunda Denizli’nin de yer almasının dikkat çekici olduğunu kaydetti.
Bektaş’a göre Honaz-Denizli bölgesi, zaman içerisinde genişleyen Uşak deprem kümesinin güneydoğu yönündeki devamı üzerinde bulunuyor.