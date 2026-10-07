Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali

1970-2025 yılları arasında Uşak çevresinde 6 adet 6-7 ve üzeri büyüklükte deprem meydana geldiğini aktaran Bektaş, bu nedenle bölgenin yalnızca küçük çaplı bir deprem kümesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.