Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali

Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali

Prof. Dr. Osman Bektaş, Girit’te başlayan sismik hareketliliğin Rodos, Datça, Batı Anadolu ve Denizli yönünde devam ettiğine dikkat çekti. Bektaş, Girit-Rodos-Batı Ege-Uşak hattında ortak bir deformasyon zonu olabileceğini belirtti.

Utku Beycan Utku Beycan
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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı son değerlendirmelerde Girit, Rodos, Datça, Uşak ve Denizli çevresindeki deprem hareketliliğine ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 2

Bektaş, iki gün önce Girit’te meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından sismik hareketliliğin kuzeydoğu yönünde sürdüğünü belirtti.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 3

Rodos-Datça yönünde kaydedilen 4,1 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere işaret etti.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 4

Bektaş, söz konusu aktif sismik zonun daha kuzeyde Uşak çevresindeki deprem hareketliliğiyle bağlantılı olabileceğini ifade etti.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 5

1970-2025 yılları arasında Uşak çevresinde 6 adet 6-7 ve üzeri büyüklükte deprem meydana geldiğini aktaran Bektaş, bu nedenle bölgenin yalnızca küçük çaplı bir deprem kümesi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 6

Bektaş, Girit, Rodos, Batı Ege ve Uşak arasında uzanan hattın bölgesel deformasyonun etkin olduğu hareketli bir koridor olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 7

Osman Bektaş, bir diğer paylaşımında ise Girit’ten Denizli’ye uzanan sismik dizilime dikkat çekti.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 8

Deprem sıralamasını Girit’teki 4,4 büyüklüğündeki deprem, Rodos-Datça bölgesindeki 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki depremler ile Denizli-Honaz çevresindeki 4 ve 3,8 büyüklüğündeki depremler şeklinde sıraladı.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 9

Bektaş, özellikle Honaz’da kısa aralıklarla meydana gelen iki depremi öne çıkardı.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 10

Bektaş, Kandilli verilerine göre Honaz’da yaklaşık 30 dakika arayla 4 ve 3,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini belirtti.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 11

Bu sismik dizilimin Girit, Rodos, Batı Anadolu, Uşak ve Denizli arasında ortak bir deformasyon zonu ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 12

Bektaş, dizilimin kuzeydoğu ucunda Denizli’nin de yer almasının dikkat çekici olduğunu kaydetti.

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Osman Bektaş uyardı: Girit'ten Anadolu’ya uzanan hatta tehlike sinyali - Resim: 13

Bektaş’a göre Honaz-Denizli bölgesi, zaman içerisinde genişleyen Uşak deprem kümesinin güneydoğu yönündeki devamı üzerinde bulunuyor.

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