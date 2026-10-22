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Trabzon’da Kaymaklı bölgesinde yaşanan kaya düşmelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Osman Bektaş, jeolojik yapı ve olası kütle hareketlerine dikkat çekti. Bektaş, güncel uydu verilerinin bulunmaması nedeniyle Boztepe Sırtı’nın yıllık yükselme miktarına ilişkin tahminin jeolojik verilere dayandığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, Boztepe Sırtı’nın yılda yaklaşık 0,6 milimetre yükseldiği yönündeki değerlendirmenin güncel uydu ölçümlerine değil, jeolojik verilere dayandığını belirtti.

Bölgedeki kaya bloklarının farklı doğrultulardaki faylar nedeniyle parçalandığını aktaran Bektaş, tektonik yapı ve yerçekiminin etkisiyle bu blokların denize doğru hareket etme eğiliminde olduğunu kaydetti.

Kaymaklı’daki kaya düşmelerinin yalnızca yerel ölçekte değerlendirilmemesi gerektiğine işaret eden Bektaş, jeolojik özellikler ve muhtemel kütle hareketlerinin mühendislik yapılarının tasarımında dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Bektaş, bu süreçte uydu ölçümlerinin de değerlendirmeye alınması gerektiğini ifade etti.