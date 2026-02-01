Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden emekli olan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, 3.8 büyüklüğündeki Trabzon depremden sonra hem Trabzon hem de Rize için uyarılarda bulundu.

"DEPREMSELLİK 6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİYLE ARTTI"

Trabzon'un depremselliğinin 6 Şubat 2023 depremleriyle yükseldiğini belirten Prof. Dr. Bektaş, hem Trabzon hem de hem Rize’yi uyararak deprem kümesinin bölgede büyümeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Yakın zamanda meydana gelen Trabzon depremlerini de aktaran Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2023 yılı Kandilli verilerine göre Trabzon-Rize açıklarında bir mikro deprem kümesi gelişmiştir. 2024 yılında ise 4,8 Rize-Çamlıhemşin depremi ve onu izleyen Arhavi heyelanı oluştu. 2025 de Trabzon açıklarındaki 3,2-3,5 depremleri bu kümeyi daha da büyüttü. 2026’da aynı küme 3,8 ile büyümeye devam ediyor” sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 27 Ocak tarihinde 3.8 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

AFAD'ın paylaştığı bilgiye göre, saat 23.15'te yaşanan depremin 14.61 kilometre derinlikte olduğu belirtilmişti.