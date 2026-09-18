Ege’deki deprem hareketliliği sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan açıklama geldi.
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı?
Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege’deki deprem hareketliliğinin İstanbul’daki olası depremle doğrudan ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı’nın çok kollu ve parçalı bir sistem olduğunu vurguladı.İbrahim Doğanoğlu
Bektaş, değerlendirmesini X hesabından paylaştı.
Bektaş, Ege depremlerinin İstanbul’un deprem habercisi olmadığını belirtti.
Kuzey Anadolu Fayı’nın tek bir hat şeklinde ilerlemediğini ifade etti.
Fayın Marmara ve Kuzey Ege’de çok kollu bir yapıya sahip olduğunu söyledi.
Farklı fay segmentlerinde deformasyon oluştuğuna dikkat çekti.
Bektaş, 1912 Ganos Depremi sonrasındaki depremleri de değerlendirdi.
1975 yılında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.
1983 yılında ise 6,9 büyüklüğünde deprem yaşandığını belirtti.
2014 yılında da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.
Bu depremlerin Ege uzantısındaki aktiviteyi gösterdiğini ifade etti.
Bektaş, Ege’deki depremlerin İstanbul’a doğru “deprem göçü” şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.
“Ege’deki depremden sonra sıradaki deprem İstanbul’da” şeklindeki değerlendirmelerin doğru olmadığını kaydetti.