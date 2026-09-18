Yeniçağ Gazetesi
18 Eylül 2026 Cuma
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı?

Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı?

Prof. Dr. Osman Bektaş, Ege’deki deprem hareketliliğinin İstanbul’daki olası depremle doğrudan ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti. Bektaş, Kuzey Anadolu Fayı’nın çok kollu ve parçalı bir sistem olduğunu vurguladı.

İbrahim Doğanoğlu İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 1

Ege’deki deprem hareketliliği sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş’tan açıklama geldi.

1 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 2

Bektaş, değerlendirmesini X hesabından paylaştı.

2 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 3

Bektaş, Ege depremlerinin İstanbul’un deprem habercisi olmadığını belirtti.

3 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 4

Kuzey Anadolu Fayı’nın tek bir hat şeklinde ilerlemediğini ifade etti.

4 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 5

Fayın Marmara ve Kuzey Ege’de çok kollu bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

5 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 6

Farklı fay segmentlerinde deformasyon oluştuğuna dikkat çekti.

6 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 7

Bektaş, 1912 Ganos Depremi sonrasındaki depremleri de değerlendirdi.

7 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 8

1975 yılında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

8 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 9

1983 yılında ise 6,9 büyüklüğünde deprem yaşandığını belirtti.

9 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 10

2014 yılında da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.

10 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 11

Bu depremlerin Ege uzantısındaki aktiviteyi gösterdiğini ifade etti.

11 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 12

Bektaş, Ege’deki depremlerin İstanbul’a doğru “deprem göçü” şeklinde yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

12 13
Osman Bektaş son depremleri değerlendirdi: Sıra İstanbul’da mı? - Resim: 13

“Ege’deki depremden sonra sıradaki deprem İstanbul’da” şeklindeki değerlendirmelerin doğru olmadığını kaydetti.

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro