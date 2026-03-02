Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesindeki Karadeniz Stratejik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin düzenlediği konferansta Rize’nin deprem riskine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Bektaş, 2012 yılında Gürcistan’ın Batum açıklarında meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların Karadeniz hattı boyunca Rize’ye doğru ilerlediğini belirtti.

Bu hareketliliğin bölgedeki gerilimin arttığını gösterdiğini ifade eden Bektaş, Rize’nin deprem tehlikesinin yükseldiğini söyledi.

'ÜÇ FAY ARASINDA SIKIŞIYOR'

Rize’nin üç fay hattı arasında sıkıştığını dile getiren Bektaş, kentin her yıl yaklaşık 1 milimetre kıyıya doğru itildiğini kaydetti. Önümüzdeki 50 yıl içinde Rize sahilinde 6,6 büyüklüğünde bir deprem yaşanma olasılığının yüzde 90 olduğunu aktaran Bektaş, dolgu zemin üzerindeki yapılaşmanın riski katladığını vurguladı.

Dolgu alanlar üzerindeki binaların, sağlam zemin üzerindeki yapılara kıyasla deprem yükünü dört kat fazla hissedebileceğini belirten Bektaş, özellikle 2018 öncesi inşa edilen yapıların ciddi risk taşıdığı uyarısında bulundu.

'RİZE VE TRABZON UYUTULDU'

Karadeniz fay hattında uzun süredir büyük bir deprem yaşanmamış olmasının güvenli anlamına gelmediğini ifade eden Bektaş, enerji birikiminin sürdüğünü ve zamanlamanın belirsiz olduğunu söyledi.

1996 deprem yönetmeliğinde bölgenin 4. derece deprem bölgesi olarak gösterildiğini hatırlatan Bektaş, 2018’de yürürlüğe giren yeni deprem tehlike haritasıyla Rize’nin risk katsayısının üç kat artırıldığını, Trabzon’un ise iki kat yükseltildiğini belirtti. Bektaş, “Yıllarca ‘Bu bölgede deprem olmaz’ denilerek Rize ve Trabzon uyutuldu” dedi.