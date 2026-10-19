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Kaynak: Haber Merkezi

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Prof. Dr. Osman Bektaş, 2025 yılındaki 6.2 büyüklüğündeki depremi işaret ederek, Marmara'daki sismik moment hesabını sorgulattığını ifade etti.

BEKTAŞ: GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Bektaş, uzun kırılma süresi olduğuna 30 cm atım ve İstanbul’da çoğunlukla 0,1–0,2 g düzeyindeki yer ivmeleri olduğuna parmak bastı. Bu verileri işaret eden Bektaş şu ifadeleri kullandı:

"Marmara fayının her yerde yüksek gerilme biriktiren, tamamen kilitli ve tek tip bir yapı olarak modellenemeyeceğini düşündürüyor. Düşük kayma modülü, sınırlı sismik atım ve aseismik sürünmenin etkisi yeniden değerlendirilmeli. SONUÇ: M7+ senaryolarının dayandığı yüksek sismik moment varsayımları ( yüksek kayma modülü ve 4m lik fay atımı) gözden geçirilmeli!”

NE OLMUŞTU?

23 Nisan 2025 tarihinde, saat 12.49’da merkez üssü Marmara Denizi (Silivri açıklarındaki Kumburgaz Fay hattı) olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Kocaeli, Kırklareli ve Balıkesir çevrelerinde yoğun şekilde deprem hissedilmişti.