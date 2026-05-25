Osman Bektaş fay hattının dinamik olduğu 2 ili işaret etti, 10 yıl içerisinde tetiklenecek dedi

Osman Bektaş fay hattının dinamik olduğu 2 ili işaret etti, 10 yıl içerisinde tetiklenecek dedi

Türkiye'de meydana gelen son depremler sonrası Prof. Dr. Osman Bektaş kritik uyarılarda bulundu. 2 ilde sürecek 10 yıllık riski açıkladı.

Aykut Metehan
Türkiye’nin farklı illerinde meydana gelen son depremler sonrasında uyarı yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, 2 ili işaret etti. 6 Şubat sonrasında deprem sistemlerinin dinamik olduğunu hatırlatan Bektaş, sürekli yer değiştirdiğini belirtti. Bektaş “Bu 10 yıllık süreçte Malatya ve Adana baseni gibi çevre yapıları zamana bağlı olarak tetiklemeye devam edebilir. Bu derin süreç, asıl orkestra şefi olacak” dedi.

Türkiye artçı depremlerle sallanmaya devam ederken merkez üssü Adana ve Malatya olan depremler sonrasında 6 Şubat depremleri yeniden gündeme taşındı. 6 Şubat depremlerinde yıkım yaşanan 2 kent için yeni deprem uyarıları peş peşe sıralanırken, Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da yeni bir uyarı yaptı.

"ENERJİ YAYILIYOR"
Bektaş, bölgede 6 Şubat etkisinin halen devam ettiğini belirterek “Yüzeydeki yıkım saniyeler sürdü ama sismik enerji yerin derinliklerindeki akışkan (viskoelastik) ortamda yayılmaya devam ediyor. Bu derin süreç, en az 10 yıl boyunca bölgedeki sismik faaliyetlerin asıl orkestra şefi olacak” dedi.

“SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYOR”
“Adana ve Malatya’da peş peşe yaşanan son sarsıntılar da bu durumun doğrudan birer sonucudur. Sistem dinamik ve sürekli yer değiştiriyor” diye vurgulayan Bektaş, stres dengesinin her gün yeniden kurulduğunu ifade etti.

“10 YILLIK SÜREÇTE TETİKLENECEK”
Deprem faylarını yer altındaki canlı bir organizmaya benzeten Bektaş şöyle dedi:

SONUÇ: GPS ve InSAR verileriyle de izlediğimiz bu 10 yıllık süreçte Malatya ve Adana baseni gibi çevre yapıları zamana bağlı olarak tetiklemeye devam edebilir. Afet yönetimi ve risk bu dinamik "orkestra şefine" göre güncellenmelidir.

ADANA’DA 4,9’LUK DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana’da merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde, 8,6 kilometre deprem meydana geldi. Deprem Adana'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Hatay, Mersin, Niğde ve Kayseri'de de hissedildi.

MALATYA’DA 4’LÜK DEPREM
Malatya’da merkez üssü Pütürge olan 4 büyüklüğünde, 12,76 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Kaynak: Haber Merkezi
