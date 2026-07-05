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Ege ve Akdeniz kıyılarında son günlerde artan sismik hareketlilik devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 11.10'da Akdeniz açıklarında korkutan bir deprem kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesine 155,6 kilometre mesafede gerçekleşen sarsıntı, çevre bölgelerden de hafif şekilde hissedildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE 5,3 İLE SALLANMIŞTI

Bölge, sismik hareketlilik açısından son günlerde oldukça aktif. Henüz birkaç gün önce, 2 Temmuz tarihinde de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem daha yaşanmış ve vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden olmuştu. Meydana gelen bu son 4,1 büyüklüğündeki sarsıntının, önceki büyük depremin artçısı olup olmadığı tartışılırken, uzmanlardan da kritik değerlendirmeler gecikmedi.

SİMAV GEDİZ FAY ZONLARINA DİKKAT

Bölgedeki deprem fırtınasını değerlendiren yerbilimci Prof. Dr. Osman Bektaş, sürecin çok yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Peş peşe gelen sarsıntıların ciddiyetine dikkat çeken Bektaş, uyarılarında şu ifadelere yer verdi:

"5.3'ün ardından 4.1: Akdeniz'de gerilim henüz sönmedi, süreç yakından izlenmeli. Datça Muğla açıklarındaki birkaç gün önce başlayan depremsellik artçılar ile sürüyor. Güneybatı Ege'ye, Simav Gediz Fay Zonlarına dikkat."