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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon'da yaşanan heyelan ve kaya düşmelerinin nedenlerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. Paylaşılan bilgilere göre kentin denize bakan yamaçları, faylarla sınırlandırılmış poligonal blokların farklı oranlarda yükseldiği tektonik bir yapı gösteriyor.

Paylaşılan haritada da Trabzon'un Boztepe ve çevresindeki farklı noktalar “fay” olarak işaretlenirken, Çukurçayır bölgesinde “faylı-kırıklı Boztepe Bloğu” ifadesine yer verildi.

BEŞİRLİ-SERA HAVZASINA DİKKAT ÇEKİLDİ



Değerlendirmede, kentin batısında bulunan Beşirli-Sera Havzası'nda örtü kayaçları ve heyelan hareketlerinin öne çıktığı belirtildi.