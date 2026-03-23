Osimhen'in yeni evi görüntülendi: Değeri dudak uçuklattı
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen’in Nijerya’nın Lagos kentinde yaklaşık 2 milyon euro değerinde lüks bir konut satın aldığı ortaya çıktı. Modern yapısıyla dikkat çeken evin görüntüleri sosyal medyaya düştü.Furkan Çelik
Modern mimariyle inşa edilen konutun geniş yaşam alanlarına, özel bahçeye ve üst düzey güvenlik sistemlerine sahip olduğu belirtildi.
YATIRIM HAMLESİ OLARAK YORUMLANDI
Osimhen’in bu hamlesi, hem ülkesiyle bağlarını güçlendirdiği hem de gayrimenkul yatırımlarına yöneldiği şeklinde değerlendirildi.
Zevkli bir şekilde döşenmiş 3 katlı lüks evin görüntüleri sosyal medyaya düştü.
'OSIMHEN GAYRIMENKULDE DE GOLÜ ATTI'
Evin mimarisi sosyal medyada beğeni toplarken 'Osimhen gayrimenkulde de golü attı' yorumları yapıldı.
Osimhen daha önce verdiği röportajlarda sık sık futbol dışı gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesinin önemini vurgulamıştı.
Nijeryalı yıldız bu yönüyle futbol yeteneklerinin yanı sıra zeki bir yatırımcı olarak da dikkat çekiyor.