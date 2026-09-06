Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek?

Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek?

Galatasaray’ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen'in sağlık durumu netleşti.

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 1

Çekilen MR ve yapılan ileri tetkikler sonucunda Nijeryalı yıldız Osimhen'in sağ kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 2

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Lizbon deplasmanında oynanacak kritik Sporting CP mücadelesi öncesi yaşanan bu gelişme, sarı-kırmızılı camiada soğuk duş etkisi yarattı.

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 3

Sağlık ekibi oyuncuyu maça yetiştirmek için adeta seferberlik ilan etse de, Osimhen'in devler ligi mücadelesinde forma giymesi zor görünüyor.

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 4

Teknik heyetin de golcü oyuncuyu riske atmak istemediği ve tam hazır olmadan sahaya sürmeyeceği belirtiliyor.

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 5

LEMİNA VE SİNGO DA SAKATLANDI

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 6

Galatasaray’da sakatlık kabusu sadece Osimhen ile sınırlı kalmadı. Başakşehir maçında sakatlanan Mario Lemina'nın da kasık adale grubunda, Osimhen’e benzer şekilde ileri-orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 7

Ayrıca antrenmanda dizine darbe alan Wilfried Singo’nun sağ uyluk arka adale grubunda tendon ve kas hasarı ile kanama belirlendi.

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 8

ÜÇ YILDIZ DA SAHALARDAN UZAK KALACAK

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 9

Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Victor Osimhen'in yaklaşık 3 hafta, Mario Lemina'nın ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 10

Her iki futbolcunun da milli ara sonrasına kadar takıma katılması beklenmiyor.

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Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek? - Resim: 11

Singo'nun tedavi süreci de başlarken, bu oyuncular Sporting CP maçının yanı sıra ligdeki Kocaelispor ve Trabzonspor mücadelelerini de kaçıracaklar.

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