Çekilen MR ve yapılan ileri tetkikler sonucunda Nijeryalı yıldız Osimhen'in sağ kasık adale grubunda ileri-orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.
Osimhen'in sakatlığı netleşti... Sahalara ne zaman dönecek?
Galatasaray’ın Başakşehir'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen'in sağlık durumu netleşti.Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Lizbon deplasmanında oynanacak kritik Sporting CP mücadelesi öncesi yaşanan bu gelişme, sarı-kırmızılı camiada soğuk duş etkisi yarattı.
Sağlık ekibi oyuncuyu maça yetiştirmek için adeta seferberlik ilan etse de, Osimhen'in devler ligi mücadelesinde forma giymesi zor görünüyor.
Teknik heyetin de golcü oyuncuyu riske atmak istemediği ve tam hazır olmadan sahaya sürmeyeceği belirtiliyor.
LEMİNA VE SİNGO DA SAKATLANDI
Galatasaray’da sakatlık kabusu sadece Osimhen ile sınırlı kalmadı. Başakşehir maçında sakatlanan Mario Lemina'nın da kasık adale grubunda, Osimhen’e benzer şekilde ileri-orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklandı.
Ayrıca antrenmanda dizine darbe alan Wilfried Singo’nun sağ uyluk arka adale grubunda tendon ve kas hasarı ile kanama belirlendi.
ÜÇ YILDIZ DA SAHALARDAN UZAK KALACAK
Yapılan sağlık kontrollerinin ardından Victor Osimhen'in yaklaşık 3 hafta, Mario Lemina'nın ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
Her iki futbolcunun da milli ara sonrasına kadar takıma katılması beklenmiyor.
Singo'nun tedavi süreci de başlarken, bu oyuncular Sporting CP maçının yanı sıra ligdeki Kocaelispor ve Trabzonspor mücadelelerini de kaçıracaklar.