Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynadığı rövanş maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve bir süre sahalardan uzak kalan Osimhen'in durumu belli oldu.
Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen'in sahalara hangi maçla geri döneceği belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk Göztepe maçı sonrası Osimhen ile ilgili planlarını paylaştı.
Anfield'da oynanan mücadelede rakibiyle girdiği bir pozisyonda sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan ve kolunda kırık tespit edilmesinin ardından başarılı bir operasyon geçiren Osimhen'in ne zaman sahalara geri döneceği merak ediliyordu.
Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildiği mücadelede Okan Buruk Icardi'yi ileri uçta kullanmış ve Arjantinli yıldızın formsuzluğu nedeniyle gol yollarında büyük sorun yaşamıştı.
Okan Buruk Göztepe karşısında ise Icardi yerine Barış Alper Yılmaz'ı ileri uçta kullandı ve milli oyuncu attığı golle bu soruna geçici bir çözüm olacağının sinyallerini verdi.
Yine de Osimhen'in eksikliği şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik haftalara girilirken Galatasaray'da büyük bir sorun olarak görülüyordu.
Göztepe'yi erteleme maçında deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'da teknik direkt Okan Buruk maç sonu düzenlenen basın toplantısında Osimhen'in geri dönüşüyle ilgili net konuşytu.
Nijeryalı yıldız için planlarını paylaşan Okan Buruk, Gençlerbirliği maçını işaret etti.
Okan Buruk'un Osimhen açıklaması şöyle:
"Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız."