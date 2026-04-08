Anasayfa Spor Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi

Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi

Galatasaray'da Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Victor Osimhen'in sahalara hangi maçla geri döneceği belli oldu. Teknik direktör Okan Buruk Göztepe maçı sonrası Osimhen ile ilgili planlarını paylaştı.

Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi - Resim: 1

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynadığı rövanş maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen ve bir süre sahalardan uzak kalan Osimhen'in durumu belli oldu.

Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi - Resim: 2

Anfield'da oynanan mücadelede rakibiyle girdiği bir pozisyonda sakatlanarak devre arasında oyundan çıkan ve kolunda kırık tespit edilmesinin ardından başarılı bir operasyon geçiren Osimhen'in ne zaman sahalara geri döneceği merak ediliyordu.

Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi - Resim: 3

Osimhen'in yokluğunda Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 yenildiği mücadelede Okan Buruk Icardi'yi ileri uçta kullanmış ve Arjantinli yıldızın formsuzluğu nedeniyle gol yollarında büyük sorun yaşamıştı.

Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi - Resim: 4

Okan Buruk Göztepe karşısında ise Icardi yerine Barış Alper Yılmaz'ı ileri uçta kullandı ve milli oyuncu attığı golle bu soruna geçici bir çözüm olacağının sinyallerini verdi.

Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi - Resim: 5

Yine de Osimhen'in eksikliği şampiyonluk hedefi doğrultusunda kritik haftalara girilirken Galatasaray'da büyük bir sorun olarak görülüyordu.

Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi - Resim: 6

Göztepe'yi erteleme maçında deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'da teknik direkt Okan Buruk maç sonu düzenlenen basın toplantısında Osimhen'in geri dönüşüyle ilgili net konuşytu.

Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi - Resim: 7

Nijeryalı yıldız için planlarını paylaşan Okan Buruk, Gençlerbirliği maçını işaret etti.

Osimhen'in geri dönüş maçı belli oldu: Resmi açıklama geldi - Resim: 8

Okan Buruk'un Osimhen açıklaması şöyle:

"Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçında şartlar uygun olursa kadro içinde olabilir. Ancak belki Fenerbahçe maçında da kullanma durumumuz olabilir. Gidişata bakacağız."

