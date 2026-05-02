Yeniçağ Gazetesi
02 Mayıs 2026 Cumartesi
Anasayfa Spor

Osimhen'e ayrılık yolu göründü: Dünya devi kancayı taktı: Yerine iki yıldız gelecek

Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğa yaklaşan Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılı ekibin kadro planlaması ve Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray’da sezon sonu yaklaşırken transfer gündemi netleşmeye başladı.

“TRANSFER ETMEK ZORUNDALAR”

Victor Osimhen’in Wolfsburg döneminde bağlı olduğu menajerlik şirketinin ortaklarından FIFA menajeri Mithat Halis, Real Madrid’in yıldız golcüyü kadrosuna katmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Özgür Sancar’ın YouTube kanalında konuşan Halis, Osimhen’in komple bir forvet olduğunu ve Real Madrid’in ihtiyaç duyduğu profile uyduğunu belirtti.

İspanyol ekibinin Mbappe veya Vinicius’u santrfor olarak kullanmak zorunda kaldığını ifade eden Halis, oyuncunun yüksek piyasa değerine rağmen transfer edebilecek kulüplerin sınırlı olduğunu ve Real Madrid’in bu konuda öne çıktığını söyledi.

Madrid temsilcisinin yaz dönemindeki hedefleri arasında Osimhen ile birlikte Bayern Münih’ten Olise’nin bulunduğunu aktardı.

FABIAN RUIZ VE GNABRY DETAYI

Fransız ve Alman kulüpleriyle yakın ilişkileri bulunan Halis, Galatasaray’ın transfer listesinde Serge Gnabry ve Fabian Ruiz’in yer aldığını açıkladı. Portekizli oyuncuların da gündeme geldiğini ancak sarı-kırmızılıların daha farklı profillere yöneldiğini ifade etti.

“ANLAŞMA İHTİMALİ VAR”

Gnabry’nin geçmişte transferinin zor olduğunu ancak artık şartların değiştiğini belirten Halis, oyuncunun sakatlık sonrası dönüş sürecine girdiğini söyledi. Fabian Ruiz’in de daha önce gündeme geldiğini hatırlatan deneyimli menajer, PSG’nin bazı oyuncularla yollarını ayırabildiğini ve Galatasaray’ın bu transferde anlaşma sağlayabileceğini ifade etti.

