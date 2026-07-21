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Teknik direktör Okan Buruk'un, orta sahadaki üretkenliği artıracak bir 10 numara transferine öncelik vermesi üzerine yönetim, listenin zirvesinde yer alan Bruno Fernandes için girişimlerini hızlandırdı.

BÜYÜK BÜTÇE HAZIRLANDI

Başkan Dursun Özbek'in daha önce Okan Buruk'a, "Takıma Osimhen ya da Icardi düzeyinde bir yıldız kazandıracağım." mesajını verdiği belirtilirken, yönetimin bu hedef doğrultusunda önemli bir mali kaynak ayırdığı ifade edildi. Galatasaray'ın, Manchester United'a yaklaşık 35 milyon euro bonservis bedeli önermeye hazırlandığı, 31 yaşındaki futbolcu için ise yıllık 20 milyon euroya ulaşan bir maaş teklifini masaya koyduğu öne sürüldü.

FUTBOLCU İDDİALARA MESAFELİ DEĞİL

Bruno Fernandes'in de olası transfer seçeneğine tamamen kapalı olmadığı ileri sürüldü. Deneyimli oyuncunun, yoğun yaz takvimi ve Dünya Kupası organizasyonunun ardından oluşacak tabloyu görmek istediği, buna karşın Galatasaray'ın temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

KARAR MANCHESTER UNITED'DA

Transfer sürecindeki en önemli unsurun Manchester United'ın vereceği karar olacağı belirtiliyor. İngiliz ekibinin kaptanıyla ilgili tutumu netleşmeden resmi adımların atılmasının zor olduğu ifade edilirken, Galatasaray yönetiminin umutlu bekleyişini sürdürdüğü kaydedildi. Okan Buruk'un sisteminde önemli bir rol üstlenmesi planlanan Bruno Fernandes için çalışmaların devam ettiği öne sürüldü.