Nijerya Afrika Uluslar Kupası'nda dün Mozambik'i 4-0 yenerek güle oynaya çeyrek finale yükseldi.

OSIMHEN-LOOKMAN TARTIŞMASI GALİBİYETİ GÖLGELEDİ

Karşılaşmada iki golle yıldızlaşan Victor Osimhen ile yaptığı iki asistle istikrarlı form grafiğini sürdüren Ademola Lookman arasında maç oynanırken hararetli bir tartışma yaşandı.

Kameralara yansıyan görüntülerde; Lookman'ın üzerine yürüyen Osimhen takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

NİJERYA BASINI OLAYI KÖPÜRTTÜ

Osimhen ile Lookman'ın maç sırasında kafa kafaya gelmesinin ardından Nijerya basını ikili arasında yaşanan tartışmayı farklı yerlere çekeren olayı köpürttü.

OSIMHEN'İN KAMPTAN AYRILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Osimhen'in milli takımdan kampından ayrılarak Galatasaray'a döneceğine dair iddiaların gündeme gelmesinin ardından Nijerya Futbol Federasyonu olaya el attı.

NİJERYA FUTBOL FEDERASYONU İDDİALARI YALANLADI

Nijerya Futbol Federasyonu resmi sistesinden yayımladığı açıklamada, Osimhen ile Lookman arasında sorunun saha içerisinde hızla yatıştırıldığı ve takım içerisinde herhangi bir huzursuzluğun olmadığı ifade edildi.

'KAMPIMIZDA SORUN YOK'

Takım Menajeri Dayo Enebi Achor, "Kampımızda hiçbir sorun yok. İki kardeş arasında kriz olarak görülen durum birkaç saat içinde kolayca çözüldü. Her şey yolunda ve şu anda antrenmandayız." ifadelerini kullanarak yaşananların medyada gözüktüğü gibi büyük bir sorun olmadığını vurguladı.

LOOKMAN: 'HER ZAMAN BİRLİKTE'

Harika bir Afrika Kupası geçiren Atalantalı yıldız Lookman ise sosyal medya hesabından Osimhen ve Bruno Onyemaechi ile sahada çekilmiş bir fotoğraflarını paylaşarak 'Her zaman birlikte' notunu düştü.

OSIMHEN BAZEN GOL HIRSINA YENİK DÜŞÜYOR

Öte yandan sosyal medyada yapılan yorumlarda maç esnasında yaşanan bu tartışmanın Osimhen'in tamamen gol hırsıyla yanıp tutuşmasından ve hat-trick yapabilmek için istediği pasları alamadığında zaman zaman takım arkadaşlarını azarlamasından kaynaklandığı vurgulandı.