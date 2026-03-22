Galatasaray'da gösterdiği performansla büyüleyen Osimhen'den flaş bir hazırlık geliyor.
Osimhen, Türkiye'den futbol takımı satın alıyor: Canlı yayında açıkladı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Türkiye'den futbol takımı satın alıyor; canlı yayında duyuru geldi. İşte detaylar...
Victor Osimhen’in, Türk futbolunun köklü kulüplerinden İstanbulspor’u satın almaya hazırlandığı iddia edildi.
Afrika basınından Afrik Foot’ta yer alan habere göre, dünyaca ünlü yıldızın hedefinin klasik bir “kulüp sahibi” olmanın ötesine geçtiği vurgulandı.
NİJERYA - TÜRKİYE ARASINDA FUTBOL KÖPRÜSÜ
Osimhen’in asıl amacının Nijerya ile Türkiye arasında güçlü bir futbol ağı kurmak olduğu belirtilirken, projenin ilk adımı olarak Nijerya’da özel bir futbol akademisi ve şube açılması planlanıyor.
Bu yapı sayesinde Nijerya’daki yetenekli oyuncuların erken yaşta tespit edilerek özel bir eğitim sürecinden geçirilmesi hedefleniyor.
DETAYLAR
Twitch yayıncısı Carterefe’nin programında projeye dair ipuçları veren Osimhen’in, uzun vadeli ve sistemli bir futbol ekosistemi kurmak istediği ifade edildi.
Planlanan modele göre Nijerya’daki altyapıda yetişen genç futbolcular, profesyonel kariyerlerine İstanbulspor üzerinden adım atacak. Türkiye’de gelişimlerini sürdüren oyuncuların ise Avrupa kulüplerine transfer olmaları amaçlanıyor.