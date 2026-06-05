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Sezon başında Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle transfer yarışına giren Galatasaray, Nijeryalı golcünün bonservisini 75 milyon euro karşılığında alarak önemli bir hamleye imza atmıştı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, transfer bedeline ilişkin son ödeme olan 17,5 milyon euroyu geçtiğimiz hafta Napoli'ye gönderdiği öğrenildi. Böylece Osimhen transferine dair tüm borçlar kapatılırken, bonservis işlemleri de resmen sonuçlandı.

Galatasaray'da yıllık 21 milyon euro kazanan 26 yaşındaki santrforun sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor. Öte yandan Nijeryalı yıldızın adı Avrupa'nın önemli kulüpleriyle anılmayı sürdürüyor.