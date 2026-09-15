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Galatasaray'da gözler sakatlığı bulunan Victor Osimhen'e çevrildi. Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Nijeryalı yıldızın tedavi sürecinin olumlu ilerlediği ve ağrılarının azaldığı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre; Osimhen, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede, ağrılarının azalması halinde Trabzonspor karşısında forma giymek istediğini iletti.

OSIMHEN TRABZON'A GİDECEK

Okan Buruk'un yıldız futbolcunun durumunu maç gününe kadar yakından takip edeceği ancak şartlar ne olursa olsun Osimhen'i Trabzonspor kafilesine dahil etmeye karar verdiği kaydedildi.

Buna göre Nijeryalı santrfor, karşılaşmaya ilk 11'de başlayacak durumda olmasa dahi takımla birlikte Trabzon'a gidecek.

NİHAİ KARAR MAÇ GÜNÜ NETLEŞECEK

Osimhen'in tedavi sürecinde ağrılarının azalmasının teknik heyeti umutlandırdığı belirtilirken yıldız golcünün sahaya çıkıp çıkmayacağına ilişkin nihai kararın sağlık durumuna göre verilmesi bekleniyor.

Osimhen'in kendisini hazır hissetmesi halinde Trabzonspor karşısında forma giyebileceği ifade edildi.