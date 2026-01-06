Nijerya, Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mozambik’i 4-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

OSIMHEN 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, iki golle maçın yıldızı olurken turnuvadaki gol sayısını 3’e çıkardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Nijerya, 20. dakikada Akor Adams, 25. dakikada ise Osimhen’in golleriyle devreye iki farklı üstünlükle girdi.

İkinci yarının hemen başında Ademola Lookman’ın asistinde bir kez daha sahneye çıkan Osimhen skoru 3-0’a getirdi.

Nijerya’nın dördüncü golü ise yine Lookman’ın hazırladığı pozisyonda Akor Adams’tan geldi.

LOOKMAN PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKTI

Maçta iki asistle öne çıkan Ademola Lookman, performansıyla dikkat çekti. Ara transfer döneminde Fenerbahçe ile adı anılan yıldız oyuncu, hücumdaki etkinliğiyle Nijerya’nın farklı galibiyetinde önemli rol oynarken Afrika Kupası'nda 2 gol, 4 asistlik istatistiğiyle değerini katladı.

ONUACHU SONRADAN OYUNA GİRDİ

Trabzonspor’un golcü ismi Paul Onuachu ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı. Tecrübeli forvet, 86. dakikada oyuna dahil olurken skor katkısı yapamadı.