Trendyol Süper Lig'de oynanan derbi maçında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı Osimhen'in attığı golle 1-0 yendi.
Osimhen kırmızı kart görmeli miydi? Eski hakemler açıkladı
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Maça, Victor Osimhen’in kart pozisyonu damga vurdu. Eski hakemlerden gelen yorumlar olayın tartışmalı boyutunu ortaya koydu. İşte detaylar…Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide, Victor Osimhen’in pozisyonu tartışma yarattı. Siyah-beyazlılar, Nijeryalı yıldızın ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiğini savundu.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Victor Osimhen, Agbadou’ya faul yaptı. Pozisyonun ardından hakem Ozan Ergün düdüğünü çaldı...
Ancak Nijeryalı yıldız, hakemin düdüğün ardından pozisyona devam etti ve Ersin Destanoğlu’nun üzerinden topu ağlara gönderdi.
Pozisyonun ardından Beşiktaş’lı futbolcular ve teknik heyet, Osimhen’in düdük çalındıktan sonra oyuna devam etmesini gerekçe göstererek ikinci sarı karttan kırmızı kart alması gerektiğini savundu ve hakeme yoğun itirazlarda bulundu.
Ozan Ergün ise itirazlara rağmen Victor Osimhen’e herhangi bir kart göstermedi.
Yaşanılan pozisyondan sonra eski hakemler de yorumlarda bulundu. İşte açıklamalar...
Ahmet Çakar: “Yazıklar olsun bu hakemlere. Hakem 'hakem' olsaydı net 3 kırmızı kart olur ve skor değişirdi! Osimhen'in sarısı var düdükten sonra topa vuruyor, kitap çok açık, kırmızı kart!
Erman Toroğlu: “Hakem maçın içine etti! Yazık! Niye biliyor musun? Maç çok önemli değil yani, atarsın atmazsın filan. O Osimheni atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak! Yapma!“ (SZC)
Eski hakem Serdar Akçer pozisyon için "Hakem faul nedeniyle düdük çalıyor. Osimhen'in sarı kartı var. Osimhen faul düdüğünü duyunca dönüp hakeme bakıyor, sonrasında kalecinin üzerinden vurup gol atıyor. Demek ki hakem kendisine karşı protesto amaçlı düdükten sonra topa vurma olarak değerlendirmedi. İlk yarıda Orkun'un kendisine itirazında da aynı şekilde üstüne almamıştı." dedi
Eski hakem Deniz Ateş Bitnel, "Osimhen düdükten sonra topu kaleye doğru vurduğu için 2.sarı karttan kırmızı kart görmeliydi" yorumunu yaptı.
Beşiktaş ise pozisyon için, "Osimhen, Agbadou'ya faul yapıyor, hakemin düdüğüne rağmen topu sürmeye devam edip kaleye vuruyor! Nedense sarı kartı olan bu futbolcuya ikinci sarı kart çıkmıyor!" paylaşımında bulundu.