Galatasaray ilk maçını 5-2 kazandığı play-off turunun rövanşında 3-2 yenilmesine rağmen Juventus’u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16’ya kaldı.

Uzatmalarda attığı kritik golle ve gösterdiği performansla Victor Osimhen, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Maçın ardından CBS Sports’un canlı yayınına katılan Nijeryalı yıldız, Thierry Henry, Micah Richards ve Jamie Carragher’ın bulunduğu stüdyoda kahkahalara neden oldu.

OSIMHEN MICAH RICHARDS'IN SORUSUNU ANLAMADI

Yayında Micah Richards’ın, “Bu şovdan haberdar mısın? Hiç sosyal medyada gördün mü?” sorusuna Osimhen, “Hangi şov?” yanıtını verdi. Bu cevap üzerine stüdyoda kahkahalar yükseldi.

Richards’ın, “Hadi tekrar deneyelim Victor. Programımızı sosyal medyada gördün mü? CBS şov.” sözlerine Osimhen bir kez daha “Hangi şov?” diye karşılık verdi. Bunun üzerine stüdyoda ikinci kez kahkaha tufanı yaşandı.

Micah Richards’ın “Bu şov.” demesi üzerine Osimhen, yanındaki muhabire dönerek ne kastedildiğini sordu. Durumu anladıktan sonra ise “Bu şov mu? Evet gördüm.” diyerek cevap verdi.

"What show?" 💀



Victor Osimhen really left @MicahRichards speechless for a moment 😭

'FAVORİM BÜYÜK EFSANE THIERRY HENRY'

Yayında favori yorumcusunun kim olduğu sorulan Osimhen, “Seninle dürüst olacağım Micah. Favorim büyük efsane Thierry Henry.” ifadelerini kullandı. Henry ise bu sözlere “Teşekkür ederim, teşekkür ederim…” diyerek karşılık verdi.