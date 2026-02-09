Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle, After Afrique podcast programına konuk oldu.

Afrika Kupası'nı değerlendiren tecrübeli teknik adam, Nijerya Milli Takımı'nda iki yıldız Victor Osimhen ile Ademola Lookman arasında çıkan kavganın perde arkasını anlattı.

Nijerya'nın son 16 turunda Mozambik'i 4-0 yendiği maçta saha ortasında kavga eden iki yıldız oyuncunun görüntüleri kısa sürede gündem olmuş ve birçok söylentiyi de beraberinde getirmişti.

ERIC CHELLE: OSIMHEN LOOKMAN'A 'KALE ÖNÜNDE LAUBALİLİĞİ BIRAKMALIYIZ' DEDİ

Eric Chelle konuya açıklık getirerek yaşananları şöyle anlattı:

"Sahada Lookman ile bir diyalogları oldu. Victor ona, 'Kale önünde laubaliliği bırakmalıyız' dedi. Ortalık biraz kızıştı, ufak bir tartışma çıktı ama bu, bir soyunma odasının doğal parçasıdır.

Maç bittiğinde sinirliydi, sakinleşmek için zamana ihtiyacı vardı. Sakinleşince yine bildiğimiz Victor’a dönüştü. Cezayir maçında oynamaması gibi bir durum asla söz konusu olmadı.

Soyunma odasında olan orada kalır. Müdahale etmeme gerek bile kalmadı. Otele döndüğümüzde ikisi konuştu ve konu kapandı."

'VICTOR ANTRENMANDA GOL ATAMAZSA ÇILDIRIR'

Osimhen'in gol atma konusunda son derece hırslı olduğuna dikkat çeken Chelle, "Victor bir makine gibi. Eğer antrenmanda gol vuruşu çalışmazsa veya gol atamazsa bu onu çıldırtıyor. Her şeyi kazanmak istiyor, onun için bu bir oyun değil." dedi.

'O AN GÖZYAŞLARIMA HAKİM OLAMADIM'

Mısır ile oynayacakları üçüncülük maçı öncesi Osimhen ile arasında geçen duygusal konuşmayı da aktaran Eric Chelle, "Maçtan önce Victor ile sahada bir konuşma yaptık. Ona bu üçüncülük maçını mutlaka kazanmamız gerektiğini söyledim. Ama sakat olduğunu ve durumunun hiç iyi olmadığını görebiliyordum. Ona dedim ki: 'Bu takımın başına geçtiğimden beri yaptıklarınla gurur duyuyorum. Eğer bir gün bana ihtiyacın olursa, hayatında ne olursa olsun beni ara, gelirim.

Ben geldiğimde o zaten büyük bir oyuncuydu, bense büyük bir teknik direktör olarak gelmemiştim. Bana baktı ve şöyle dedi: 'Hocam, belki buraya küçük bir antrenör olarak geldin ama şimdi büyük bir antrenörsün.' O an gözyaşlarıma hakim olamadım. Dürüst olmak gerekirse, sonrasındaki antrenmanı yönetmekte çok zorlandım."