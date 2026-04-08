Galatasaray’ın Liverpool ile oynadığı rövanş karşılaşmasında sakatlanan Victor Osimhen, geçirdiği operasyonun ardından iyileşme sürecine girmişti.
Osimhen için tarih verildi: Galatasaray'ın maskeli kralı sahalara dönüyor
Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Victor Osimhen’in dönüş tarihi netleşiyor.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Sahalara dönmek için çalışmalara başlayan yıldız golcünün geri dönüş tarihiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, ertelenen maçta deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, bu mücadeleyi kazanarak şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor. Ancak Göztepe karşısında iki önemli oyuncu forma giyemeyecek.
Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı bu maçta görev yapamayacak. Takımın önemli isimlerinden Victor Osimhen de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak.
Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, kamp kadrosunu açıklamıştı.
Kulüpten yapılan bilgilendirmede, sakatlığı süren Victor Osimhen’in fizyoterapist eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı belirtildi.
Sabah gazetesinin haberine göre antrenmanlara başlayan Osimhen’in Fenerbahçe derbisine yetişmesi bekleniyor.
Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 26 Nisan Pazar günü yapılacak.