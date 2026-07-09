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Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa devlerinin transfer gündemindeki yerini koruyor. Son iddialara göre İspanya’nın köklü kulüplerinden Barcelona, Nijeryalı futbolcu için harekete geçti.

BARCELONA’NIN BİR NUMARALI HEDEFİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek isterken santrfor listesinin zirvesine Victor Osimhen’i yerleştirdi.

Teknik heyetin, atletik yapısı, bitiriciliği ve lider karakteri nedeniyle Osimhen’i öncelikli hedef olarak belirlediği öne sürüldü.

GALATASARAY İLE MASAYA OTURACAK

Haberde, Barcelona yönetiminin transfer şartlarını öğrenmek amacıyla kısa süre içinde Galatasaray yönetimiyle doğrudan temas kurmaya hazırlandığı ifade edildi.

Katalan ekibinin, Osimhen’in bonservis bedeli, maaş beklentisi ve transfer maliyetine ilişkin kapsamlı bir çalışma yaptığı da aktarıldı.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Geride kalan sezonda hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında sergilediği performansla dikkat çeken Victor Osimhen, Avrupa’nın birçok önemli kulübünün transfer listesinde yer almayı sürdürüyor. Barcelona’nın atacağı adımların transfer sürecine nasıl etki edeceği ise merakla bekleniyor.