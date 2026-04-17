Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının kızışmasıyla birlikte her maç kritik bir hal aldı.

GALATASARAY'IN PUAN KAYBINA TAHAMMÜLÜ YOK

Geçtiğimiz hafta Kocaelispor ile evinde berabere kalmasıyla birlikte Fenerbahçe ile arasındaki puan farkınınn 2'ye inmesinin ardından lider Galatasaray'ın yeni bir puan kaybına tahammül yok.

OSIMHEN MAÇ KADROSUNDA YER ALDI

Sarı Kırmızılılar Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Ankara'ya giderken Victor Osimhen'in maç kadrosunda yer alması yüzleri güldürdü.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Osimhen'in yokluğunda son 3 maçta toplam 5 puan kaybeden Galatasaray'da Nijeryalı yıldızın yarın sahada olup olmayacağı büyük merak konusuydu.

OKAN BURUK RİSK ALMAK İSTEMİYOR

Edinilen son bilgilere göre, Osimhen her ne kadar oynamak istese de teknik direktör Okan Buruk sağlık ekibinin de tavsiyesiyle risk almaya sıcak bakmıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ YİNE FORVETTE BAŞLAYABİLİR

Bu nedenle Galatasaray'ın karşılaşmaya son iki maçta olduğu gibi yine Barış Alper'in ileri uçta görev aldığı bir düzende çıkması bekleniyor.

OSIMHEN İHTİYAÇ DUYULURSA KULLANILACAK

Maçın ilerleyen dakikalarında Okan Buruk ihtiyaç duyulması halinde Osimhen'e de süre vermeyi düşünüyor. Ancak yıldız oyuncunun özellikle Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi riske edilmemesi şimdilik birinci öncelik olarak görülüyor.