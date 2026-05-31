Nijerya Milli Takım Teknik Direktörü Erik Chelle tarafından Osimhen'in kulüp değiştireceğine dair ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yıldız oyuncu milli takım hocası Chelle'nin sözlerinin bağlamından koparıldığını ve çıkan iddialara itibar gösterilmemesini belirten bir açıklamada bulundu.

Transfer haberleriyle ünlü gazeteci Fabrizio Romano da Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılık ihtimaline ilişkin son durumu paylaştı.

ROMANO: HERHANGİ BİR AYRILIK BEKLENMİYOR'

Youtube kanalından yayınladığı videoda Romano, "Nijerya Teknik Direktörü'nün açıklaması transfer piyasasını hareketlendirdi. Ancak Osimhen hiçbir kulüple görüşmüyor. Varsa bile haberdar değil. Kaldı ki, Galatasaray'ın da oyuncuya haber vermeden transfer görüşmesi yapması zaten çok garip olur. Osimhen'in menajeri yok ve sadece avukatı, kendisini temsil ediyor. Oyuncu tamamen sahaya odaklanmış durumda. Herhangi bir ayrılık beklenmiyor." dedi.