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Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekipte hem yapılacak takviyeler hem de mevcut yıldız oyuncuların geleceği merak konusu olurken, Mauro Icardi belirsizliği gündemdeki yerini koruyor.

ICARDİ BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Sözleşmesi sona eren Mauro Icardi’nin Galatasaray ile yeni kontrat konusunda henüz net bir adım atmadığı belirtiliyor. Yönetimin yaptığı teklif sonrası yıldız golcüden henüz olumlu ya da olumsuz bir dönüş gelmemesi, alternatif forvet arayışlarını hızlandırdı.

OSİMHEN’DEN SÜRPRİZ ÖNERİ

Bu süreçte Victor Osimhen’in Galatasaray’a dikkat çeken bir öneride bulunduğu iddia edildi. Nijerya basınında yer alan haberlere göre Osimhen, sarı-kırmızılı yönetime vatandaşı Tolu Arokodare’yi transfer etmelerini tavsiye etti.

AROKODARE’YE “YEDEK ROL” PLANI

Osimhen’in, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Arokodare ile yakın ilişki içinde olduğu ve oyuncunun oyun tarzına güvendiği ifade edildi. 1.97 boyundaki forvetin, uzun lig maratonu ve Avrupa maçlarında önemli bir alternatif olabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca Osimhen’in Arokodare ile yaptığı görüşmede, oyuncunun Galatasaray’da yedek kalmaya sıcak bakabileceği yönünde olumlu sinyal aldığı ve bu durumun kulüp yönetimine iletildiği öne sürüldü.

WOLVERHAMPTON PERFORMANSI

2024-25 sezonunda Belçika ekibi KRC Genk’te 45 maçta 23 gol ve 7 asistle dikkat çeken Arokodare, geçtiğimiz sezon Wolverhampton’a 26 milyon euro bedelle transfer oldu. İngiliz ekibinde 38 maçta 6 gol ve 2 asist üreten 25 yaşındaki futbolcu, beklentilerin gerisinde kaldı.

Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon euro olan Nijeryalı golcünün Wolverhampton ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.