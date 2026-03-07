Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünü atan Victor Osimhen derbi sonrası açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN: 'SON ANA KADAR AGRESİF ŞEKİLDE MÜCADELE ETTİK'

Victor Osimhen maçla ilgili, "Kolay olmayacaktı. Zor bir rakipti. Binlerce taraftar vardı. Başta momentum vardı, golü bulduk. Kırmızıdan sonra zorlandık. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok agresif bir şekilde mücadele ettik son ana kadar. Çok mutluyum." şeklinde konuştu.

'BU KULÜBÜ ÇOK SEVİYORUM'

Nijeryalı yıldız ayrıca takımdaki birlikteliğe vurgu yaparak, "Hocamın talimatlarını gerçekleştiriyorum. Takım arkadaşlarımdan beni heyecanlandıran, motive edenler vardı. Gol sonrası beni savunmaya çağırdılar. Bu kulübü çok seviyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Birliktelik gösteriyoruz. Maç maç gitmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

'AYAKLARIMIZ YERE BASMALI'

Son olarak Liverpool maçına yönelik düşüncelerini dile getiren Osimhen, "Bu galibiyet bizi destekleyecektir. Ayaklarımız yere basmalı. Liverpool çok büyük bir takım. Evde oynayacağız. Dikkatli olursak, çok kolay olmasa da iyi iş yapabiliriz. Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar zordur. İyi işler çıkarmak için mücadele edeceğiz." dedi.